Projekt "TrauerRaum" in St. Gallen

Trauer ist immer schmerzhaft - ob man um einen Verstorbenen trauert, um einen unerfüllten Lebenstraum oder eine zerbrochene Freundschaft. In der Kathedrale in St. Gallen gibt es einen Trauerraum, der allen offen steht.

Gerade um Allerheiligen und Allerseelen gedenken viele der Menschen, die gestorben sind, die sie vermissen, um die sie trauern - oft noch nach Jahren. In der Kathedrale in St. Gallen gibt es einen Trauerraum, in dem Menschen Impulse zur Trauerbewältigung finden. In geschützter Umgebung können Trauernde ihre Gefühle zulassen, sich mit ihrer Trauer auseinandersetzen, sie loslassen.

"Erfahrungen wie Trauer sind wichtig, wenn sie aber unverarbeitet bleiben, bewirken sie, dass das Leben nicht mehr in seiner ganzen Fülle möglich ist."

Die Idee, einen öffentlicher Raum für die Trauer einzurichten, hat der St. Galler Dompfarrer Beat Grögli aus Innsbruck mitgebracht. Im Kreuzgang der Kathedrale wurde sie umgesetzt. Auf sieben Stationen können sich die Besucherinnen und Besucher auf ihre persönliche Trauer einlassen.

Eingang zum Trauerraum im Kreuzgang der St. Galler Kathedrale. SWR Tina Löschner Bild in Detailansicht öffnen Die erste Station des Trauerraums heißt "steinhart und hoffnungsvoll". Die Steine in dem Korb stehen für die Verhärtung der Trauer. Sie können in den Kessel mit Wasser gelegt werden. Die Blüten stehen dafür, dass auch in Ritzen von Steinen Leben entstehen kann. SWR Tina Löschner Bild in Detailansicht öffnen Um Versöhnung geht es bei einer weiteren Station. Tonscherben und kleine rote Herzen stehen für die beiden Kammern des Herzens: die Scherben symbolisieren das Zerbochene im Leben, die Herzen die Hoffnung. SWR Tina Löschner Bild in Detailansicht öffnen Die Besuchenden können eine Scherbe, als Symbol für das Zerbrochene in ihrem Leben, in ein grosses Herz aus Metall legen. SWR Tina Löschner Bild in Detailansicht öffnen Dompfarrer Beat Grögli (re) und Seelsorger Matthias Wenk (li) stehen neben der letzten Station imTrauerRaum, der sogenannten "Klagemauer". Hier können sich die Besuchenden die Trauer von der Seele schreiben. In die Öffnungen der Backsteine werden die gerollten Notizzettel gesteckt. Die Zettel werden beim Abschlussgottesdienst am 9. November verbrannt. Und wer möchte, kann auch ein Gespräch mit einem Seelsorger führen. SWR Tina Löschner Bild in Detailansicht öffnen

SWR-Reporterin Tina Löschner hat sich das Projekt angesehen und von Dompfarrer Beat Grögli und Seelsorger Matthias Wenk erklären lassen.

Bis zum 9. November ist der Trauerraum in der Kathedrale St. Gallen noch geöffnet, Texte zum Nachdenken können mitgenommen werden.

Die Möglichkeit zu einem Gespräch mit einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger ist wochentags von 9 bis 11 Uhr und von 17 bis 18.30 Uhr, samstags von 9 bis 11 Uhr und 14 bis 16 Uhr und sonntags von 14 bis 16 Uhr möglich.