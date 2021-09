Transfergesellschaft für Alno-Mitarbeiter

per Mail teilen

Für die Mitarbeiter des insolventen Pfullendorfer Küchenherstellers Neue Alno und des Tochterunternehmens BBT Bodensee Bauteile GmbH ist eine Transfergesellschaft eingerichtet worden. Dies haben die Unternehmen in einer Pressemitteilung mitgeteilt. Die insgesamt 230 Mitarbeiter hätten damit in den kommenden Monaten die Möglichkeit, durch Weiterbildungsangebote eine neue Arbeitsstelle zu finden. 95 Prozent der Beschäftigten nahmen nach Unternehmensangaben das Angebot an. Die beiden Alnobetriebe hatten im Juli Insolvenz angemeldet. Sie werden Ende des Monats geschlossen. Ein neuer Investor wurde nicht gefunden.