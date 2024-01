Traditionen an Dreikönig im Raum Bodensee-Oberschwaben

Am Dreikönigstag finden am Bodensee und in Oberschwaben zahlreiche traditionelle Veranstaltungen statt. Viele Narren feiern den Auftakt der Fastnacht.

Am Dreikönigstag gibt es in der Region Bodensee-Oberschwaben viele Traditionen: Sternsingergruppen sind in den Städten und Gemeinden unterwegs und für viele Närrinnen und Narren beginnt mit dem 6. Januar traditionell die Fastnacht. Zum Beispiel mit dem Einschnellen der Fastnacht in Überlingen (Bodenseekreis). Dort schnellen die Narren um 12 Uhr in der Münsterstraße die Fastnacht mit ihren Karbatschen ein. Auch in Markdorf (Bodenseekreis) hat das Einschnellen Tradition.

In Konstanz wird an Dreikönig am Abend traditionell die Fastnacht ausgerufen. Zuvor ziehen die Konstanzer Hansele und die Blätzlebuebe-Zunft durch die Altstadt, begleitet von Fanfarenzügen. Vielerorts gehört auch das Maskenabstauben zum 6. Januar - zum Beispiel in Ravensburg.

Stockacher Narrengericht gibt Beklagten bekannt

Das Stockacher Narrengericht (Kreis Konstanz) gibt am Samstagabend in seiner Dreikönigssitzung bekannt, wer in diesem Jahr auf der Anklagebank Platz nehmen muss. Im vergangenen Jahr musste sich FDP-Politiker Wolfgang Kubicki vor dem Narrengericht verantworten. Das "Hohe Grobgünstige Narrengericht zu Stocken" findet seit 1351 statt. Es lädt traditionell jedes Jahr eine prominente Politikerin oder einen Politiker zur Fastnacht ein und klagt ihn oder sie an. Verhandelt wird am "Schmotzigen Dunschtig" am 8. Februar.

Dreikönigstauchen: Suche nach einer Schatzkiste im Bodensee

Zwar nicht zur Fastnacht, aber traditionell auch zu Dreikönig gehört das Internationale Dreikönigstauchen in Überlingen (Bodenseekreis). Die Veranstalter erwarten in diesem Jahr bis zu 350 Taucherinnen und Taucher. Sie tauchen auf der Suche nach einer Schatzkiste bis zu 60 Meter tief im Bodensee.

Das SWR-Fernsehen berichtete über das Dreikönigstauchen im vergangenen Jahr:

Laut Organisatoren ist es die größte Wintertauchveranstaltung in Europa. Im vergangenen Jahr kamen rund 200 Taucherinnen und Taucher.