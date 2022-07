Welfenfest in Weingarten wieder mit großem Festumzug

per Mail teilen

Beim traditionellen Welfenfest in Weingarten (Kreis Ravensburg) hat es am Montagmorgen nach zweijähriger Corona-Pause wieder einen großen Festumzug durch die Stadt gegeben.

Schülerinnen und Schüler in historischen Kostümen stellten dabei die Geschichte der Stadt dar. Mit Pferdegespannen, Handwagen und Musikantengruppen zogen sie durch Weingarten. Danach begann die Feier auf dem Festplatz. Am Abend mit Einbruch der Dunkelheit soll es eine Lasershow geben, die das traditionelle Feuerwerk beim Welfenfest aus Umweltschutzgründen ersetzen wird.

Welfenfest wieder ohne Corona-Auflagen

Das fünftägige Schüler- und Heimatfest findet in diesem Jahr wieder ohne Corona-Auflagen statt. Der Umzug fiel in den vergangenen beiden Jahren aus. Das Welfenfest geht am Dienstag zu Ende. Es hat seinen Ursprung im Jahr 1764, damals wurde es als Schülertag begangen.