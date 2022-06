per Mail teilen

Von Freitag bis Sonntag findet in Ochsenhausen (Kreis Biberach) wieder das Öchslefest statt. Laut Mitteilung gibt es neben einem bunten Rahmenprogramm auch einen Floh- sowie einen Kunst- und Handwerkermarkt. Auftakt ist am Freitag der traditionelle Fürstenwaldlauf über eine Strecke von rund elf Kilometer. In den vergangenen beiden Pandemiejahren ist das Öchselfest ausgefallen.