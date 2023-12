Traditionelles "Klosensingen" am Nikolausabend in Wangen im Allgäu

In Wangen im Allgäu hat am Nikolausabend wieder das traditionelle "Klosensingen" stattgefunden. Dabei sind 15 Sänger durch die Stadt gezogen und haben Spenden für soziale Projekte gesammelt.



15 Sänger sind am Nikolausabend, also am Vorabend des Nikolaustages, durch die Wangener Innenstadt (Kreis Ravensburg) gezogen. Das "Klosensingen" geht auf eine alte Tradition aus dem Mittelalter zurück. Die Sänger tragen traditionelle und insbesondere regionale sowie speziell Wangener Nikolauslieder vor. Dabei sammeln sie Spenden für soziale Zwecke.

Die Tradition des "Klosensingens" kann in Wangen bis ins 14. oder 15. Jahrhundert zurückverfolgt werden, sagt Organisator Stephan Wiltsche. Damals hätten Schüler der Lateinschule am Nikolausabend gesungen und anschließend um kleine Gaben gebeten. Während in damaligen Zeiten die Gaben dem Lebensunterhalt der Lateinschüler dienten, so werden sie heute für einen guten Zweck in der Region gesammelt.

Tradition wohl nur in Wangen im Allgäu erhalten

Ursprünglich habe es das "Klosensingen" in fast allen Reichsstädten, in Städten mit Bischofssitzen und rund um Klöster gegeben. Stephan Wiltsche geht davon aus, dass Wangen die einzige Stadt ist, in der die Tradition erhalten geblieben ist und noch alljährlich am Nikolausabend gelebt wird. Die "Klosensänger" in Wangen sind fast alle bei der Feuerwehr aktiv.