Die Ravensburg Towerstars haben am Montagabend ihr zweites Playoffspiel gegen die Löwen Frankfurt mit 1:3 verloren. Damit haben die Ravensburger Eishockeyprofis den Start in die Best-of-Seven-Serie verpatzt. Doch noch haben sie alle Chancen. Am Ende braucht es vier Siege, um sich die Meisterschaft zu sichern. Am Mittwoch gibt es für die Towerstars die nächste Chance, aufzuholen.