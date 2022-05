per Mail teilen

Die Ravensburg Towerstars haben am Dienstagabend ihr Auswärtsspiel bei den Dresdner Eislöwen knapp verloren. Die Sachsen besiegten die Oberschwaben mit 4:3. Towerstars-Coach Peter Russell zeigte sich nach dem Spiel mit der physischen Präsenz seiner Eishockeyspieler nicht ganz zufrieden. Die Hälfte des Spiels habe das Team mit einem Bein im Bus gestanden, so Russell. Die Towerstars belegen damit Platz drei in der Tabelle der zweiten deutschen Eishockeyliga.