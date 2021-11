per Mail teilen

Die Ravensburg Towerstars haben am Freitagabend in Ravensburg gegen den Tabellenvorletzten, den EHC Freiburg, mit 2:4 verloren. Es war für die Ravensburger das erste Spiel nach der Länderspielpause. Am Sonntag spielen die Towerstars gegen den EHC Bayreuth.