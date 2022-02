In der zweiten deutschen Eishockeyliga haben die Ravensburg Towerstars am Mittwochabend eine Niederlage einstecken müssen: Sie verloren auf eigenem Eis gegen Landshut mit 2:3. In der Tabelle stehen die Ravensburger aktuell auf Platz drei. Am Freitag spielen die Oberschwaben auswärts gegen die Tölzer Löwen.