Die Ravensburg Towerstars haben am Freitagabend in Landshut mit 4:3 gewonnen. Zwar kamen nach einem komfortablen 3:1 Vorsprung die Landshuter noch einmal heran und konnten im zweiten Drittel 3:3 ausgleichen. Am Ende gelang aber doch noch der Siegtreffer für die Ravensburger Eishockeyprofis. Die Towerstars stehen auf Platz vier in der Tabelle der zweiten Deutschen Eishockeyliga.