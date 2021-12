per Mail teilen

Die Ravensburg Towerstars haben am Dienstagabend ihr Auswärtsspiel bei den Löwen Frankfurt mit 3:2 gewonnen. Dabei lagen die Zweitliga-Eishockey-Profis im zweiten Drittel noch stellenweise mit 0:2 zurück, konnten das Spiel aber noch drehen. Da sei ein unglaublicher Wille zu spüren gewesen, deshalb sei der Sieg am Ende verdient gewesen, so Towerstars-Trainer Russel nach dem Spiel.