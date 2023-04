Ravensburg Towerstars: Matchball um Meistertitel

per Mail teilen

Der Titel ist zum Greifen nah: In der Finalserie der DEL2 führen die Ravensburg Towerstars derzeit gegen den EC Bad Nauheim. Die Meisterschaft könnte sich am Dienstagabend entscheiden.

Die Ravensburg Towerstars könnten am Dienstagabend die Meisterschaft in der Zweiten Deutschen Eishockeyliga (DEL2) für sich entscheiden. Mit einem Sieg gegen den EC Bad Nauheim wären die Towerstars dann zum dritten Mal Meister. Aktuell führen die Oberschwaben in der Best-of-seven-Serie mit 3:1.

Spieler bereiten sich konzentriert auf Partie am Abend vor

Die möglicherweise entscheidende Partie findet für die Oberschwaben mit Heimvorteil in der Arena in Ravensburg statt. Das Spiel ist bereits seit Samstag ausverkauft. Gewonnen sei aber noch nichts, heißt es vom Verein. Die Spieler seien vor dem schweren Spiel am Abend alle konzentriert und fokussiert. Natürlich sei die Vorfreude auf das Heimspiel aber groß.

Towerstars wurden zuletzt 2019 Meister

Fällt heute Abend keine Entscheidung, stehen für kommenden Freitag und Sonntag die beiden letzten Finalspiele auf dem Spielplan. Zuletzt holten die Towerstars 2019 den Meistertitel. Damals gewannen sie gegen die Löwen Frankfurt.