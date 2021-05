Die Ravensburg Towerstars haben am Mittwochabend im Play-Off-Halbfinale der Zweiten Deutschen Eishockeyliga gegen die Kassel Huskies mit 4:1 gewonnen. In der Halbfinalserie steht es nun 1:1. Das dritte Spiel ist am Freitag in Kassel. Ins Finale zieht die Mannschaft ein, die zuerst drei Siege verbuchen kann.