In der zweiten deutschen Eishockeyliga haben die Ravensburg Towerstars am Dienstag ihr Heimspiel gegen die Tölzer Löwen mit 4:2 gewonnen. Aufgrund mehrerer Corona-Fälle traten die Towerstars ersatzgeschwächt an. In der Tabelle liegen sie derzeit auf dem zweiten Platz, haben aber zwei Partien weniger gespielt als der Tabellenführer.