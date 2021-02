Die Ravensburg Towerstars haben am Mittwoch in der zweiten Deutschen Eishockeyliga mit 3:2 gegen die Heilbronner Falken gewonnen. Damit sind die Towerstars in der Tabelle von Platz sieben auf Platz fünf hochgeklettert. Es war das erste Spiel ohne Cheftrainer Rich Chernomaz. Den hatte das Team am Montag freigestellt. Grund waren etliche Niederlagen in Folge. Das nächste Spiel für die Ravensburger steht am Donnerstag gegen die Dresdner Löwen an.