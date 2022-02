per Mail teilen

Die Eishockey-Profis der Ravensburg Towerstars haben gestern Abend in einem Heimspiel gegen die Selber Wölfe mit 1:0 gewonnen. Sie stehen damit auf Platz drei der Zweiten Eishockey-Liga. Am Montag steht die nächste Begegnung gegen die Dresdner Eislöwen an.