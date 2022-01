Eishockeypartie der Towerstars gegen Landshut abgesagt

Das für Sonntagabend in der zweiten deutschen Eishockeyliga (DEL2) angesetzte Heimspiel der Ravensburg Towerstars gegen den EV Landshut ist kurzfristig abgesagt worden. Wie die Towerstars mitteilten, gab es im Team des EV Landshut mehrere positive Corona-Schnelltests. Die Mannschaft habe sich daraufhin und bis zur Abklärung durch PCR-Tests in häusliche Isolation begeben. Der Nachholtermin wird in Absprache mit beiden Clubs und der DEL2 in den nächsten Tagen vereinbart, die 500 hierzu bereits zugewiesenen Tickets behalten Ihre Gültigkeit.