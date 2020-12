Die Lage ist schwierig für den Tourismus in Oberschwaben. Sogar große Anbieter wie Center Parcs Allgäu haben Sorgen und vielen Gastronomiebetrieben droht die Insolvenz.

215 Millionen Euro Umsatz hat die Tourismusbranche in Oberschwaben und im württembergischen Allgäu allein im ersten Lockdown im Frühjahr verloren. Diese Zahl wurde laut Pressemitteilung auf der virtuellen Fachtagung der Oberschwaben-Tourismus GmbH mit Vertretern von Unternehmen und Verbänden genannt.

Im Sommer habe dann wegen der Lockerungen ein Aufwärtstrend eingesetzt, so die Chefin der Ferienanlage Center Parcs bei Leutkirch im Allgäu. Der neuerliche Lockdown im Herbst habe diesen Trend gestoppt und die gesamte Branche sieht sich jetzt in einer schwierigen Situation. Viele Gastronomiebetriebe seien von der Insolvenz bedroht.

Nachhaltigkeit und Regionalität werden wichtiger

Zukünftig müsse sich die Urlaubsregion auf neue Rahmenbedingungen und Trends einstellen, so die oberschwäbischen Touristiker. Die Themen Nachhaltigkeit und Regionalität würden an Bedeutung gewinnen. Der Anteil von Familien mit Kindern, aber auch von Tagestouristen nehme zu. Tourismus-Unternehmen in Oberschwaben sollen letztere durchaus konkret ansprechen, so der Rat, auch mit Angeboten unter der Woche.