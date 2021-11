Tourismus in Oberschwaben leidet weiter unter Pandemie

Der Tourismus am Bodensee und in Oberschwaben leidet weiter unter den Folgen der Corona-Pandemie. Vor allem zu Jahresbeginn seien die Zahlen massiv eingebrochen, so das Statistische Landesamt.

Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg kamen in den ersten neun Monaten dieses Jahres deutlich weniger Gäste als im ebenfalls schon von Corona gezeichneten Vorjahreszeitraum. Stärkste Einbußen im Württembergischen Allgäu und Oberschwaben Die Zahl der Übernachtungen ging am Bodensee um 6,4 Prozent zurück, im Hegau um 7,9 Prozent und in der Region Württembergisches Allgäu-Oberschwaben sogar um 10 Prozent. Landesweit wurden gut 9 Prozent weniger Übernachtungen gezählt. Vor allem im Januar und Februar dieses Jahres seien die Zahlen massiv eingebrochen. Sie lagen landesweit um mehr als 70 Prozent unter den Zahlen der Vorjahre. Und sie erholten sich erst wieder ab April, so das Landesamt. Insgesamt verzeichnete die Region 5,9 Millionen Übernachtungen. Berücksichtigt wurden Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten und Campingplätze.