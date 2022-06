Die Tourismusbetriebe am Bodensee und in Oberschwaben haben in der vergangenen Wintersaison wieder deutlich mehr Gäste gehabt. Laut Statistischem Landesamt stieg die Zahl der Übernachtungen zwischen November und April am Bodensee um fast 260 Prozent gegenüber dem corona-bedingt schwachen Vorjahr. Das Württembergische Allgäu und Oberschwaben legten um gut 150 Prozent zu, der Hegau um gut 50 Prozent.