Gute Buchungslage zu Pfingsten am Bodensee

In den Pfingstferien kommen wieder viele Touristen an den Bodensee. Die Betreiber von Hotels und Campingplätzen haben eine gute Buchungslage. Das zeigt eine SWR-Umfrage.

Stammgäste kommen an Pfingsten zurück

Die Buchungslage sei sehr gut, sagt Annette Driesen, Deutschland-Vorstand der internationalen Hotelkooperation Bodenseehotels. Vor allem dank der Stammgäste, die nach Corona zurückgekommen seien. Alteingesessene Hotels seien bereits ausgebucht, so etwa in Schnetzenhausen bei Friedrichshafen oder in Lindau. Das gelte auch für die gesamten Pfingstferien.

Wegen des vorhergesagten guten Wetters kämen sicherlich aber auch noch viele Tagestouristen und Kurzentschlossene an den Bodensee. Für die gäbe es, trotz sehr guter Buchungslage, aber auch noch freie Übernachtungsplätze, etwa in Konstanz, so eine Sprecherin der Konstanzer Marketing und Tourismus GmbH.

Wohnwagenplätze in Gohren ausgebucht

Dagegen ist etwa der Campingplatz Gohren in Kressbronn im Bodenseekreis über Pfingsten für Wohnwagen und Wohnmobile bereits ausgebucht. Für Zelte gebe es allerdings noch freie Stellplätze.