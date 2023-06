Prozess um tödliche Messerstiche in Ertingen vertagt

per Mail teilen

Vor dem Landgericht Ravensburg hat am Dienstag der Prozess gegen einen 38-jährigen Mann begonnen. Er soll in Ertingen einen Mitbewohner erstochen haben. Das Gericht machte dem Angeklagten ein Angebot.

Ein 38-jähriger Mann muss sich seit Dienstag vor dem Landgericht Ravensburg wegen Totschlags verantworten. Ihm wird vorgeworfen, seinen Mitbewohner vergangenen Dezember in Ertingen (Kreis Biberach) erstochen zu haben. Vorausgegangen war laut Gericht ein Streit zwischen den beiden. Zum Auftakt des Prozesses machte das Gericht dem Angeklagten ein sogenanntes Verständigungsangebot. Durch ein Geständnis könne der Mann seine Haftzeit verkürzen. Grund für das Angebot sei die schwierige Beweislage in dem Fall, so das Gericht.

Streit über laute Musik

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 38-Jährigen vollendeten Totschlag vor. Unklar aber ist etwa, warum der Angeklagte nach der Tat noch den Rettungsdienst alarmierte - eventuell ein Hinweis für eine Tat im Affekt. Laut Anklage hatte der 38-Jährige vergangenen Dezember in Ertingen seinen Mitbewohner mit mehreren Messerstichen getötet, weil dieser zuvor das Laptop des Angeklagten zertrümmert hatte – wegen zu lauter Musik, die mit dem Computer abgespielt worden war.

Ob die Verteidigung dem Angebot des Gerichts nun zustimmt, ist noch unklar. Der Prozess wurde vorerst vertagt und soll kommenden Montag fortgesetzt werden.