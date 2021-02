Die Polizei hat neue Erkenntnisse zu dem Brand mit einem Toten in Pfullendorf Ende Januar. Bei dem Opfer handele es sich um einen 43-jährigen Bewohner des Hauses, heißt es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen würden darauf hindeuten, dass der Mann selbst das Feuer in seinem Wohnzimmer gelegt habe. Eine Fremdeinwirkung am Tod des Mannes könne ausgeschlossen werden.