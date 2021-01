In Hard in Voralrberg ist in der Nacht ein Autofahrer ums Leben gekommen. Laut Polizei geriet der 56-Jährige mit seinem Fahrzeug aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem LKW. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.