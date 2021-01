Die Polizei hat nach dem Tod eines 37-Jährigen in Weingarten (Kreis Ravensburg) einen 17-Jährigen festgenommen. Der Tote soll Berichten zufolge am Mittwoch in einem Studentenwohnheim gefunden worden sein.

Die Polizei bestätigte bisher nicht, dass der Tote tatsächlich in einem Studentenwohnheim in Weingarten gefunden worden ist - aus ermittlungstaktischen Gründen, so hieß es. Bestätigt hat die Polizei hingegen, dass es sich um einen 37-jährigen Mann mit tödlichen Verletzungen handelt.

Obduktion des Opfers steht noch aus

Der Tote war am Mittwochvormittag in Weingarten gefunden worden, nach ersten Ermittlungen nahm die Polizei bereits am Abend einen 17-Jährigen fest. Der Tatverdächtige habe den Toten flüchtig gekannt. Der Jugendliche ist jetzt in einer Arrestzelle, er soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Auch eine Obduktion müsse noch abgewartet werden, so die Polizei in Ravensburg.