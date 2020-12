Ein Autofahrer ist am frühen Morgen auf der Landstraße 205 zwischen Bermatingen und Abzweigung Mittelstenweiler (Bodenseekreis) in eine Herde Rinder gefahren. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei zwei Tiere getötet. Die restlichen ausgebüxten Rinder konnten bis zum Vormittag eingefangen werden. Der 69-jährige Autofahrer blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt, wurde aber vorsorglich in eine Klinik gebracht. Warum die Rinder ausbrachen, ist laut Polizei noch unklar. Der Weidezaun war demnach funktionstüchtig, war aber von den Rindern niedergetrampelt worden. Warum die Tiere in Aufruhr gerieten und über die Umzäunung rannten, ist laut Polizei noch unklar. Die Landstraße zwischen Bermatingen und Abzweigung Mittelstensweiler war mehrere Stunden gesperrt.