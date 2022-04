Polizei entdeckt zwei Tote in Wohnhaus in Amtzell

per Mail teilen

In einem Wohnhaus in Amtzell (Kreis Ravensburg) sind zwei Tote entdeckt worden. Es handelt sich SWR-Informationen zufolge um Geschwister.

Die beiden Toten seien eine 79 Jahre alte Frau und ein 72 Jahre alter Mann. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gebe es derzeit nicht, so die Polizei. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg habe eine Obduktion beantragt, das Ergebnis werde aber erst kommende Woche vorliegen.

Nachbarn schlagen Alarm

Die beiden Leichen sollen schon mehrere Tage in dem Haus in Amtzell gelegen haben. Nachbarn ist nach SWR-Informationen der volle Briefkasten aufgefallen. Angehörige informierten schließlich die Polizei. Mit Hilfe der Feuerwehr verschaffte diese sich am Donnerstag Zugang zum Haus und entdeckte die Toten.