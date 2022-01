Tote Hühner auf Friedhof in Bihlafingen

per Mail teilen

Im Kreis Biberach ermittelt die Polizei wegen Störung der Totenruhe auf dem Friedhof von Bihlafingen. Fünf tote Hühner wurden dort gefunden.

Wie die Polizei mitteilt, lagen die Hühner entweder auf den Gräbern oder sie waren vergraben, sodass noch Teile herausschauten. Über mehrere Wochen seien die Kadaver in dem Teilort von Laupheim aufgetaucht. Insgesamt handelt es sich um fünf Hühner verschiedener Farben, so die Polizei. In einem Gemeindeblattartikel bittet die Bihlafinger Ortsverwaltung die Bevölkerung um Hinweise.

Fuchs könnte der Täter vom Friedhof Bihlafingen sein

Die Ortsverwaltung zitiert darin einen Jagdfachmann, der einen Fuchs als Verursacher vermutet. Er habe seine überschüssige Beute im lockeren Friedhofsboden vergraben, um sie später zu fressen. Weil man es aber nicht ganz sicher wisse, wurde Anzeige erstattet. Die Ortsverwaltung bittet auch die Hühnerhalter, ihre Bestände im Auge zu behalten.

Bundesweit gibt es immer wieder Berichte über tote Hühner auf Friedhöfen. Füchse sind zumeist verdächtig.