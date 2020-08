Für das sogenannte "Torture Ship" ist am Samstagabend ein Teil des Hafens von Friedrichshafen gesperrt worden. Wegen der Corona-Abstandsregeln sollten so Schaulustige vor dem Partyschiff der Sadomaso-Szene ferngehalten werden.

Der Vorplatz des Hafens war einer Auflage der Stadt zufolge abgesperrt worden. So solle verhindert werden, dass sich wie in den vergangenen Jahren bis zu tausend Schaulustige am Pier versammeln, um die in Lack und Leder gekleideten Passagiere zu bestaunen, sagte die Pressesprecherin der Stadt Friedrichshafen, Andrea Kreuzer.

Kein Tanz, kein Sex, kein "Dark Room"

Außerdem wurde wegen Corona die Zahl der Passagiere von 600 auf 250 reduziert. Tanzen ist verboten. Neben dem generellen Sexverbot, das laut Veranstalter schon in den vergangenen Jahren gegolten habe, herrsche dieses Jahr strikte Maskenpflicht auf dem "Torture Ship", erklärte Organisator Thomas Siegmund gegenüber dem SWR. Auch den "Dark Room", in dem sich die Passagiere anonym näher kommen, gebe es dieses Mal nicht.

Wiedersehen statt Exzesse

Zudem sei das gecharterte Motorschiff, die MS "München", sehr gut durchlüftet, was die Ansteckungsgefahr verringere. Weil viele Veranstaltungen wegen Covid-19 abgesagt worden seien, gehe es der Szene ohnehin mehr um ein Wiedersehen als um leichtsinnige Exzesse, so Siegmund.

Volle Decks und Feiernde ohne Abstand wie in den vergangenen Jahren waren in diesem Jahr tabu. SWR (Archivbild)

Die Bodenseeschiffsbetriebe (BSB) Konstanz als Eigner des Schiffes sahen keine Notwendigkeit, die Fahrt zu unterbinden. Der Veranstalter habe zugesichert, dass die Sicherheitsauflagen wegen Corona eingehalten würden.