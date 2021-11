per Mail teilen

In Tengen (Kreis Konstanz) haben unbekannte Täter am Wochenende einen rund sechs Meter langen Pflug aus einer Halle gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, haben sie zum Abtransport des rund zwei Tonnen schweren und mehrere tausend Euro wertvollen Gerätes vermutlich ein größeres Fahrzeug benutzt. Die Beamten bitten nun um Hinweise zu der Tat, die sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignet hat.