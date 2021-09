Tollpatschiger Storch kollidiert mit Auto

Seine Flugkünste noch verbessern muss wohl ein tollpatschiger Storch, der im Bereich des Salemer Affenbergs (Bodenseekreis) zuhause ist. Laut Polizei hatte das offensichtlich verwirrte Tier am Freitag seine Flughöhe überschätzt und war mit dem Auto einer 45-jährigen Frau kollidiert. Eine Mitarbeiterin des Salemer Tierparks nahm den benommenen, aber unverletzten Vogel daraufhin in ihre Obhut. Auch die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt, an ihrem Auto entstand nur geringer Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme gab die Tierparkmitarbeiterin schließlich an, der Storch habe schon öfter Flugunfälle gehabt.