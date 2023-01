Frau in Geschäft in Markdorf erschossen

In einem Geschäft in Markdorf (Bodenseekreis) ist am Samstagmittag eine 44-jährige Frau getötet worden. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest.

Video herunterladen (6,1 MB | MP4) Eine 44-jährige Frau ist am Samstag gegen 13 Uhr an ihrer Arbeitsstelle, einem Geschäft in Markdorf, erschossen worden. Tatverdächtig sei der von ihr getrennt lebende Ehemann, so die Polizei. Der 47-Jährige sei nach der Tat in ein Taxi gestiegen und geflüchtet. Die Polizei nahm den Mann kurz darauf fest. Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann in betrunkenem Zustand auf die 44-Jährige geschossen haben. Sie verstarb noch vor Ort. Weitere Personen wurden bei dem Angriff nicht verletzt. Zahlreiche Rettungskräfte waren nach der Tat in Markdorf im Einsatz. David Pichler Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Unklar ist bislang das Motiv für die Tat. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen und die Staatsanwaltschaft Konstanz haben die Ermittlungen aufgenommen.