Eine 50 Jahre alte Frau ist am Sonntag bei einer Bergtour im Vorarlberger Wandergebiet Sonntag-Stein abgestürzt und an den Folgen ihrer Verletzungen gestorben. Laut Polizei war die deutsche Urlauberin mit drei Freundinnen unterwegs, als sie auf dem feuchten Wanderweg ausrutschte und 170 Meter in die Tiefe stürzte. Ein Notarztteam brachte die Frau nach der Erstversorgung in die Klinik, wo sie starb.