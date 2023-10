25-Jähriger stirbt noch an der Unfallstelle bei Aulendorf

Bei einem Autounfall zwischen Aulendorf und Ebersbach-Musbach ist ein 25-Jähriger gestorben, zwei Menschen wurden schwerverletzt. Die Unfallursache ist unklar.

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 285 zwischen Aulendorf und Ebersbach-Musbach (Kreis Ravensburg) ist ein 25-Jähriger am Sonntagabend tödlich verletzt worden. Zwei weitere Menschen wurden schwerverletzt.

Der 25-jährige Autofahrer war laut Polizei in Richtung Aulendorf unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Mann mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn.

Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Zusammenstoß

Auf der Gegenfahrbahn streifte der Mann mit seinem PKW zunächst ein Fahrzeug und stieß dann mit einem weiteren Auto zusammen. Die beiden Insassen in dem entgegenkommenden Wagen, ein 55 Jahre alter Mann, der am Steuer saß, und seine 61-jährige Beifahrerin, wurden bei dem Aufprall schwerverletzt. Der Unfallverursacher erlitt laut Polizei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.