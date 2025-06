per Mail teilen

Im Kreis Sigmaringen sind am Mittwochnachmittag mehrere Autos zusammengestoßen. Eine Frau wurde dabei getötet, zwei weitere Personen schwer verletzt.

Bei einem Unfall auf der B313 zwischen Meßkirch und Inzigkofen (Kreis Sigmaringen) ist am Mittwochnachmittag eine Person gestorben. Laut Polizei geriet ein 30-Jähriger mit seinem Pkw in einer Kurve komplett auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Auto einer 33-Jährigen zusammen. Die Frau starb noch an der Unfallstelle.

Fahrer und weitere Person schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Der 30-Jährige sei anschließend mit einem weiteren Fahrer kollidiert, dessen Auto hinter dem der Frau fuhr. Beide Fahrer seien schwerverletzt in eine Klinik geliefert worden. Weitere Personen hatten sich nicht in den Fahrzeugen befunden.

Vor Ort war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Straße war zwischenzeitlich voll gesperrt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 30.000 Euro.