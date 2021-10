per Mail teilen

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Sattelschlepper ist am Nachmittag eine Person getötet worden, so die Polizei gegenüber dem SWR. Nach derzeitigem Stand befuhr die Fahrerin des Pkw die Bundesstraße 33 von Markdorf in Richtung Ittendorf (Bodenseekreis) und prallte mit ihrem Fahrzeug frontal auf den Sattelschlepper. Die B33 war vorübergehend gesperrt.