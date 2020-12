Ein Mann hat in Frickingen (Bodenseekreis) beim Einparken seines Wohnmobils eine Familienangehörige eingeklemmt und tödlich verletzt. Nach dpa-Informationen handelte es sich um die Schwester. Die 71 Jahre alte Frau hatte dem 68-Jährigen am Samstag laut Polizei helfen wollen, das Wohnmobil in die Garage auf zwei dort montierte Holzrampen zu fahren. Während des Rückwärtsfahrens machte das Wohnmobil einen unvorhergesehenen Satz nach hinten. Die Frau wurde daraufhin zwischen Fahrzeug und Garagenwand eingeklemmt. Sie kam laut Polizei mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus, wo sie noch am Samstag starb. Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.