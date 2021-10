per Mail teilen

Bei einem Unfall bei Überlingen (Bodenseekreis) ist in der vergangenen Nacht ein Autofahrer tödlich verletzt worden. Der 69 Jahre alte Mann kam laut Polizei aus bislang unbekannter Ursache auf der Kreisstraße zwischen Nesselwangen und Aufkirch von der Straße ab und kollidierte frontal mit zwei Bäumen am Fahrbahnrand. Der Fahrer war nicht angeschnallt und wurde aus dem Wagen geschleudert. Dabei erlitt er schwere Verletzungen, denen er noch an der Unfallstelle erlag.