Tödlicher Unfall auf der B30 in Biberach

Auf der B30 in Biberach am Jordanei ist es am Donnerstagabend zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein Sprinter und ein Lastwagen waren frontal zusammengestoßen.

Ein 39-jähriger Mann ist am Donnerstagabend bei einem Unfall auf der B30 in Biberach tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein Sprinter ins Schleudern gekommen, in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lkw zusammengeprallt. Der 39-Jährige war Beifahrer im Sprinter, er starb noch an der Unfallstelle. Der 32-jährige Fahrer des Sprinters wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der 37-jährige Fahrer des Lkw wurde leicht verletzt. Auch er kam in ein Krankenhaus. Sprinter ins Schleudern geraten Nach Angaben der Polizei ist der genaue Unfallhergang noch unklar, es wurde ein Gutachter beauftragt. Die B30 war während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge für mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Die beschädigten Fahrzeuge wurden von einem Abschleppunternehmen mit einem Kran geborgen. Laut Polizei entstand Sachschaden von rund 350.000 Euro. Der Lastwagen hatte zwei neue Lkw geladen.