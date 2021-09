Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 81 zwischen dem Kreuz Hegau und Hilzingen (Kreis Konstanz) ist Donnerstagmittag ein Mann ums Leben gekommen. Laut Polizei war er bei einem Überholvorgang mit seinem Wagen ins Schleudern geraten und in das Heck eines Lastwagens geprallt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, seine Beifahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn in Richtung Schaffhausen war für einige Stunden gesperrt.