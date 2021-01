Ein 37-Jähriger ist mit seinem Auto von der A96 abgekommen, über einen Schneehügel am Straßenrand in die Luft geschleudert worden und mit dem Auto auf dem Dach gelandet. Er wurde dabei tödlich verletzt, der Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer war am Sonntagnachmittag auf der Autobahn 96 bei Kißlegg (Landkreis Ravensburg) zu schnell unterwegs und von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin schleuderte das Auto über einen Schneehügel am Straßenrand - dort hatte sich Schnee aufgestapelt, nachdem Räumfahrzeuge die Spuren davon befreit hatten. Das Fahrzeug flog durch die Luft, landete auf dem Dach und rutschte noch etwa 50 Meter weit. Rettungskräfte konnten den Fahrer nur noch tot bergen.