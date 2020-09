Zwischen Riedlingen und Heudorf am Bussen (Kreis Biberach) ist am Mittwoch ein 57-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Der Mann hatte laut Polizei trotz Gegenverkehr überholt und prallte frontal gegen das Fahrzeug einer 67 Jahre alten Frau. Die Autofahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die Notfallseelsorge kümmerte sich an der Unfallstelle um Bekannte des Verstorbenen. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 12.000 Euro.