Ein abbiegendes Auto hat am Sonntag in Bad Saulgau im Kreis Sigmaringen einen Motorradfahrer angefahren und tödlich verletzt. Wie die Polizei berichtet, habe der Autofahrer das entgegenkommende Motorrad übersehen. Der 55-jährige Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Landstraße in Bad Saulgau war drei Stunden gesperrt.