Tödliche Messerattacke in Flüchtlingsunterkunft Kressbronn

In einer Flüchtlingsunterkunft in Kressbronn im Bodenseekreis hat es am späten Sonntagabend einen tödlichen Messerangriff gegeben. Ein Mensch starb, fünf weitere wurden schwer verletzt.

Nach den bisherigen Informationen der Polizei soll ein 31 Jahre alter Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in der Kressbronner Argenstraße am Sonntagabend gegen 22 Uhr an mehrere Türen der Unterkunft geklopft und dann wahllos auf Anwesende eingestochen haben.

Motiv der Messerattacke völlig unklar

Ein Mensch wurde durch die Messerstiche tödlich verletzt, mindestens fünf weitere schwer. Ihr Gesundheitszustand wurde in der Nacht teilweise als kritisch eingestuft. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Der 31-Jährige wurde widerstandslos vor dem Gebäude festgenommen. Das Motiv sei derzeit noch völlig unklar, so ein Polizeisprecher auf SWR-Anfrage.

Spezialisten der Kriminaltechnik sicherten bis zum frühen Montagmorgen Spuren am Tatort. Die Ermittlungen laufen. Ob es sich bei dem Angreifer um den 31-jährigen Mann handelt, der bereits im Mai in derselben Flüchtlingsunterkunft in Kressbronn randaliert und andere mit einem Messer bedroht hatte, ist noch unklar.

Der Bürgermeister von Kressbronn, Daniel Enzensperger, teilte auf Facebook mit, er sei schockiert über die Tat, die sich in der Gemeinde ereignet hat.