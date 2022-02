Skifahrer unter Lawine begraben und getötet

Im Skigebiet Albona bei Klösterle in Vorarlberg ist am Freitag ein 43 Jahre alter Skifahrer bei einem Lawinenunglück getötet worden. Nach Mitteilung der Landespolizeidirektion Vorarlberg war der Mann mit drei weiteren Wintersportlern unterwegs. Bei der Abfahrt an einem Steilhang abseits der Piste löste sich eine Lawine und begrub den Mann unter sich. Der Verschüttete konnte von seinen Begleitern mit einer Sonde in zwei Meter Tiefe geortet und nach zehn Minuten ausgegraben werden. Wiederbelebungsversuche aber blieben erfolglos.