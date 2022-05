Die Kantonspolizei Thurgau untersucht derzeit die Ursache für einen tödlichen Badeunfall in Berlingen am Bodensee. Dort starb vergangenen Samstag eine 65-jährige Frau. Laut Polizei war die Frau bisherigen Erkenntnissen zufolge kurz nach 16 Uhr zum Baden in den Bodensee gegangen und plötzlich regungslos im Wasser getrieben. Sie wurde von zufällig anwesenden Tauchern geborgen und an Land gebracht. Taucher und Rettungsdienst versuchten die Frau wiederzubeleben, jedoch ohne Erfolg.