Bei Arbeiten zur Erneuerung der Beleuchtung in einem Bahnhof in Dornbirn ist am Dienstag ein Bahnmitarbeiter tödlich verletzt worden. Wie die Landespolizei Vorarlberg berichtet, stürzte der 27-Jährige an einer Bahnunterführung sechs Meter in die Tiefe - vermutlich ausgelöst durch ein außer Kontrolle geratenes Stahlseil. Der genaue Unfallhergang werde noch untersucht.