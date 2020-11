per Mail teilen

In Bad Saulgau im Kreis Sigmaringen ist am Dienstag ein Mann bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle ums Leben gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Ravensburg mitteilen, wurde der 52-jährige Lastwagenfahrer zwischen seinem Fahrzeug und einem rückwärtsfahrenden Bagger eingeklemmt. Er kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, wo er wenig später seinen Verletzungen erlag. Die Ermittlungen dauern an.