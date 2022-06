In den Ostschweizer Alpen sind am Sonntag zwei Menschen beim Wandern ums Leben gekommen. Laut Polizei stürzte eine 75-jährige Frau in der Nähe des Berggasthauses Äscher rund 80 Meter in die Tiefe. Sie war gestolpert. Ein 64-jähriger Mann starb in der Südwestwand des Tschuggen. Er wollte laut Polizei in steilem Gelände ein abgestürztes Modellflugzeug bergen. Dabei stürzte er mehr als 100 Meter ab.